Лондон, 16 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что культурные онлайн-мероприятия, такие как экскурсии по музеям, могут значительно улучшить психическое и физическое здоровье пожилых людей, которые не могут выходить из дома. Об этом 16 августа сообщает газета The Guardian.

axelle b За компьютером

Социальная изоляция и одиночество, которые особенно остро ощущаются пожилыми людьми, так же вредны для здоровья, как длительные болезни, и могут привести к преждевременной смерти.

«Наше исследование показало, что деятельность, связанная с искусством, может оказаться эффективным вмешательством», — сказал доктор Оливье Боше, профессор Университета Макгилла в Монреале и ведущий автор исследования, выводы которого опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Исследователи полагают, что всего один в неделю виртуальный поход в музей может способствовать социальной интеграции и улучшить физическое и психическое состояние пожилых людей.

Ученые выбрали 106 человек в возрасте 65 лет и старше. Половина участников посещала еженедельные онлайн-экскурсии по музеям с последующим неформальным обсуждением, а другая половина не участвовала ни в каких культурных мероприятиях ни до, ни в течение трехмесячного периода исследования.

Люди, которые участвовали в экскурсиях, отметили, что у них повысилось ощущение социальной интеграции и качества жизни, а также уменьшилось ощущение физической немощи по сравнению с теми, кто не посещал таких экскурсий.

«Это исследование показывает, что при наличии соответствующей инфраструктуры, доступа с учетом возрастных особенностей и технической поддержки цифровые технологии могут благоприятно влиять на психическое здоровье и благополучие пожилых людей, — отметил профессор Ян Ху из Ланкастерского университета. — К сожалению, пожилые люди часто предоставлены сами себе и вынуждены самостоятельно ориентироваться в применении технологий».

А неподготовленное и длительное воздействие цифровых технологий может привести к стрессу у людей, не знакомых с ними, добавил он.

«При надлежащей поддержке потенциал расширения масштабов такого рода вмешательства очень велик», — считает доктор Снорри Рафнссон из Университета Западного Лондона.

Однако не у всех есть доступ к онлайн-ресурсам и мероприятиям.

«Для пожилых людей существуют огромные препятствия — отсутствие интернета, знаний и поддержки, финансовые проблемы и так далее, — объяснил Рафнссон. — Исследования показывают, что те, у кого есть семья и круг общения, оказывающие поддержку, с большей вероятностью сумеют освоить и будут использовать онлайн-технологии».