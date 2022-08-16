Манский район, Красноярский край, 16 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершился процесс по делу о загрязнении реки Кувай в Манском районе. Инцидент произошёл осенью 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Juslex.ru Судья

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в результате деятельности компании «Сибирские сельские машины» на разработанном месторождении происходит просачивание неосветленной воды из отстойника на местность. после чего она попадала в реку Кувай.

Надзорное ведомство в связи с этим внесло представление в адрес руководителя ООО «СибСельМаш». Кроме того, был подан иск о взыскании с фирмы ущерба, причинённого водному объекту в размере 3,4 млн рублей.

«Судом требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой», — отметили в прокуратуре.

Читайте также: Прокуратура начала проверку по факту захоронения химикатов на берегу Енисея