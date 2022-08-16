Москва, 16 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Новым послом России в Таджикистане стал Семён Григорьев. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таджикистан и Россия

«Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан», — говорится в документе.

Ещё одним указом Путин освободил от обязанностей посла Игоря Лякина-Фролова.