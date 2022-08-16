* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, 16 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В социальных сетях широко распространилось видео, в котором «сторонник талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследует и «угрожает» корреспонденту пушту-редакции ВВС на улице Лондона. Об этом сообщает портал darivoa.com.

C.A.D.Schjelderup Журналист

В этом видео, человек, называющий себя Умидом, подходит к репортёру ВВС Аманулле Имрану на лондонской улице и спрашивает его: «Что вы думаете о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Они хорошие или плохие?»

Не отвечая на вопрос этого человека, Имран спрашивает его, кто он такой, и хочет, чтобы он прекратил запись, но «сторонник талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему настаивает на том, чтобы тот ответил на его вопрос.

После настойчивых вопросов этого человека Имран обратился к стоявшим рядом полицейским за помощью. Страж порядка попытался унять назойливого прохожего, однако последний заявил, что всего лишь задал простой вопрос, и это его право.

После того, как репортёр ВВС продолжил свой путь в сопровождении двух других полицейских, «сторонник талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отошёл от офицера полиции и, направив камеру на себя, назвал Амануллу Имрана «злом» и обвинил его в публикации «ложные» новостей с обвинениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот человек сделал упор на публикацию новостей о запрете «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на образование девочек и заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешают девочкам получать образование.

Напомним, в начале учебного года в марте правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешало девочкам старше шестого класса ходить в школу, что было встречено широкой критикой и осуждением со стороны правозащитных организаций и международного сообщества.

В конце своего видео этот сторонник «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) клянётся, что не оставит Амануллу Имрана в покое и будет добиваться от него ответа на свой вопрос.

Пока что ВВС и лондонская полиция не давали официальных комментариев по этому поводу, но источник в ВВС, пожелавший остаться неназванным, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное иноагентом в России), что дело передано в полицию, но отказался предоставить более подробную информацию.

За прошедший год правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложило множество ограничений на деятельность СМИ и журналистов в Афганистане, большинство которых вынуждены следовать линии вещания, предписанной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

27 марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили вещание в Афганистане нескольких международных СМИ, включая «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), ВВС и «Немецкую волну» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Телевизионная программа «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) под названием «Фамильяр ТВ» транслировалась на телеканалах «Толо», «Толо Ньюс» и «Ламар», а до этого около десяти лет по национальному телевидению Афганистана.