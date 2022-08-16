Пекин, , 11:47 — REGNUM Китай контролирует реализацию 102 ключевых проектов, которые продвигаются «плавно», сообщил представитель главного органа экономического планирования Китая, отметив, что страна наращивает инвестиции перед лицом неожиданного давления со стороны COVID-19 и других внешних факторов, сообщает 16 августа газета Global Times.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ускорение строительства крупных проектов является важной поддержкой в росте внутреннего спроса и стабилизации экономических основ страны», — сказал представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) Ло Госань .

По словам Ло, NDRC предприняла несколько шагов для ускорения строительства крупных проектов, включая усиление работ на ранних стадиях проектов и усиление поддержки по вопросам, касающимся капитала, землепользования, экологической оценки и других. В то же время местные органы власти в Китае также предприняли усилия по совершенствованию механизмов продвижения 102 проектов, которые определены для приоритетной реализации.

На данный момент 102 крупных проекта «продвигаются упорядоченным образом» и в целом добиваются плавного прогресса, сообщил Ло.

В этом году Китай предпринял шаги по ускорению темпов реализации 102 крупных проектов, изложенных в его плане развития на 2021–2025 годы. Проекты охватывают ряд ключевых областей, таких как крупная национальная научная инфраструктура и современное сельское строительство. Некоторые из 102 проектов включают искусственный интеллект нового поколения, квантовую информацию и современные аэропорты.

Помимо ускорения развертывания проектов, NDRC также предприняла шаги по ускорению выпуска и использования специальных облигаций местных органов власти для стимулирования инвестиций. К концу июля квота в 3,45 трлн юаней ($508 млрд) специальных облигаций для строительства проектов в этом году была почти полностью выпущена, сообщил Ло, добавив, что комиссия недавно поручила местным органам власти представить третий транш проектов специальных облигаций в центральные правительственные ведомства для утверждения.

Ло также объявил о планах ведомства по дальнейшему усилению продвижения строительства проектов, включая эффективное использование финансовых инструментов политики, усиление гарантий использования капитала и земли и ускорение предварительной работы по проектам, чтобы обеспечить устойчивый рост инвестиций в течение оставшейся части года.