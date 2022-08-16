Уфа, , 11:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил участников спецоперации на Украине за мужество и самоотверженность. Об этом он заявил 16 августа в своем телеграм-канале.

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«Мы гордимся нашими воинами, героями, которые, рискуя жизнью, защищают нашу Родину, народ Донбасса и отдельные территории Украины», — заявил глава региона.

Он поблагодарил воинов за мужество и самоотверженность.

«Большая честь для меня сегодня — вручить нашему земляку, уроженцу Стерлитамака, ефрейтору Эдуарду Аликовичу Ахмедову медаль Жукова», — заявил он.

Хабиров напомнил, что Ахмедов является участником спецоперации, служил стрелком. Он был награжден медалью Жукова за отличия в службе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Жму руку Эдуарду и ещё раз поздравляю», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии вручил медаль Жукова участнику спецоперации.

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