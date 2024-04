Вашингтон, 16 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Разработчик, опубликовавший мод для игры Spider-Man Remastered, который убирает ЛГБТ-символику, был забанен на Nexus Mods. Заявление об этом появилось на сайте We Got This Covered.

Скриншот игрового процесса Видеоигра Marvel’s Spider-Man

Мод от пользователя под ником Mike Hawk был опубликован 15 августа на площадке Nexus Mods и убирал всю ЛГБТ-символику с улиц Нью-Йорка. Его скачали около 280 раз, но менее чем за 24 часа с публикации, разработчик был забанен на площадке, а расширение удалено.

Напомним, что игра Spider-Man Remastered — это порт игры Spider-Man для PC. Оригинальный проект вышел в 2018 году для PlayStation 4, его средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов из 100.