Сеул, , 11:46 — REGNUM Представители оппозиционной в Южной Кореи Демократической партии «Тобуро» раскритиковали президента Юн Сок Ёля за обещание быстро улучшить отношения с Японией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы партии Пак Хон Гына.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что глава оппозиции упрекнул южнокорейского лидера за то, что он не упомянул про проблему принудительного труда и сексуального рабства.

Напомним, что 15 августа в ходе своего выступления южнокорейский лидер назвал Токио «партнером» в борьбе с общими угрозами и пообещал приложить усилия для скорейшего улучшения отношений с Японией, не упомянув об исторических конфликтах.

«В обращении, в котором игнорировались такие нерешенные вопросы, как компенсации жертвам принудительного труда и проблема жертв сексуального рабства, прозвучали лишь расплывчатые фразы про ориентированные на будущее корейско-японские отношения», — заявил Пак Хон Гын.

По его словам, такое одностороннее рвение к улучшению двусторонних отношений может послать японской стороне неверный сигнал.