Сеул, 16 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Представители оппозиционной в Южной Кореи Демократической партии «Тобуро» раскритиковали президента Юн Сок Ёля за обещание быстро улучшить отношения с Японией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы партии Пак Хон Гына.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что глава оппозиции упрекнул южнокорейского лидера за то, что он не упомянул про проблему принудительного труда и сексуального рабства.

Напомним, что 15 августа в ходе своего выступления южнокорейский лидер назвал Токио «партнером» в борьбе с общими угрозами и пообещал приложить усилия для скорейшего улучшения отношений с Японией, не упомянув об исторических конфликтах.

«В обращении, в котором игнорировались такие нерешенные вопросы, как компенсации жертвам принудительного труда и проблема жертв сексуального рабства, прозвучали лишь расплывчатые фразы про ориентированные на будущее корейско-японские отношения», — заявил Пак Хон Гын.

По его словам, такое одностороннее рвение к улучшению двусторонних отношений может послать японской стороне неверный сигнал.