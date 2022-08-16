Пекин, , 11:42 — REGNUM Китай увеличит поставки угля для производства электроэнергии, поскольку высокие температуры и ускоренные темпы восстановления экономики привели к росту национального спроса на электроэнергию, заявил 16 августа представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC).

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжающийся рост спроса на электроэнергию и нехватка гидроэнергетических мощностей из-за сезонных факторов привели к высокому давлению на поставки угля», — заявил Цзинь Сяньдун , сотрудник главного органа экономического планирования страны, во время пресс-конференции.

В июле производство электроэнергии в Китае достигло 805,9 млрд кВт увеличившись на 4,5% в годовом исчислении, что на 3,0 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, в то время как за первые семь месяцев этого года потребление электроэнергии выросло на 3,4% по сравнению с прошлым годом.

По данным Цзиня с 1 по 14 августа среднесуточное потребление угля на угольных электростанциях в стране составило 8,16 млн тонн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом 3 августа было потреблено 8,49 млн тонн угля, что является рекордным показателем.

Провинция Сычуань на юго-западе Китая уведомила большое количество промышленных предприятий провинции о приостановке производства на шесть дней, чтобы гарантировать электроснабжение домашних хозяйств, поскольку высокие температуры привели к повреждению местной электросети.

«Чтобы ослабить давление на поставки угля этим летом, NDRC направила соответствующие предприятия ускорить высвобождение высококачественных угольных мощностей, сосредоточив внимание на выполнении средне- и долгосрочных контрактов, подписанных поставщиками угля, а также на укреплении безопасности транспортировки угля в условиях продолжающейся жары», — отметил Цзинь.

По словам чиновника, в первом полугодии добыча угля в стране увеличилась на 11%. Недавно самые высокие запасы угля на электростанциях страны достигли 175 млн тонн, увеличившись на 74 млн тонн в годовом исчислении. В будущем NDRC будет настоятельно призывать угледобывающие провинции и регионы принять меры по добыче и поставкам угля, продолжать содействовать ускорению высвобождения мощностей по добыче высококачественного угля и повышению безопасности транспортировки угля.