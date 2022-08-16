Вашингтон, 16 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В игре FIFA 23 от американской студии EA Sports появятся карточки игроков Marvel FUT Heroes. Информация об этом появилась на сайте Electronic Arts.

Marvel Studios Marvel

В рамках коллаборации с Marvel футболисты получат карточки, стилизованные под супергероев. Пока что студия показала карточки таких игроков, как Яя Туре, Клаудио Маркизио, Рикарду Карвалью, Пак Чжи Сун и Лэндон Донован. По словам разработчика, базовые версии героев FUT будут доступны после выхода FIFA 23 уже 30 сентября 2022 года.

Напомним, что FIFA — это серия игр жанре симулятора футбола, первая часть, которой вышла в 1993 году. Каждый год Electronic Arts выпускает новую часть, добавляя в проект новых игроков.