Лима, 16 августа 2022, 11:40 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Мигель Родригес объявил, что президент Эквадора Гильермо Лассо посетит Перу 29 августа для передачи ему полномочий временного председателя Андского сообщества наций.
Он добавил, что «нормальным и правильным было бы, если бы президент Педро Кастильо приехал в Эквадор [для получения должности], но это невозможно».
Министр имел в виду недавний отказ парламента Перу в разрешении на поездку президента для участия в инаугурации нового президента Колумбии Густаво Петро.
В Андское сообщество наций входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.