Лима, , 11:40 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Мигель Родригес объявил, что президент Эквадора Гильермо Лассо посетит Перу 29 августа для передачи ему полномочий временного председателя Андского сообщества наций.

Гильермо Лассо (сс) César Muñoz. Agencia de Noticias ANDES

Он добавил, что «нормальным и правильным было бы, если бы президент Педро Кастильо приехал в Эквадор [для получения должности], но это невозможно».

Министр имел в виду недавний отказ парламента Перу в разрешении на поездку президента для участия в инаугурации нового президента Колумбии Густаво Петро.

В Андское сообщество наций входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.