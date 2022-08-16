Зальцбург, Австрия, , 11:40 — REGNUM Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал конгрессу IBU продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба IBU.

Биатлон pleclown

Также исполком организации рекомендовал сохранить приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.

Отмечается, что конгресс IBU пройдёт в Зальцбурге с 15 по 18 сентября. К этому сроку исполком представит свои предложения на утверждение.

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