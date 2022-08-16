Ярославль, 16 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославле завершилось благоустройство парка «Рабочий сад» в Красноперекопском районе города. Об этом сообщил ио мэра города Илья Мотовилов.

Мэрия Ярославля Благоустроенный парк «Рабочий сад» в Ярославле

На территории парка расширили существующие пешеходные дорожки и создали дополнительные прогулочные зоны, а также поставили детские игровые площадки, роллердром и зону для занятий воркаутом.

Отдельно власти отметили, что в «Рабочем саду» установили игровую 3D-карусель на которой можно качаться в трёх плоскостях. Как утверждает производитель, это единственный подобный аттракцион в стране.

Напомним, благоустройство парка проходило в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сумма контракта составила 25 миллионов 600 тысяч рублей. Изначально победителем аукциона стала принадлежащая мэрии компания «Горстройзаказчик», которая наняла субподрядчика ООО «Градстрой» для выполнения работ.