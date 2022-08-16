Ставрополь, 16 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против бывшего начальника управления вневедомственной охраны по городу Ставрополю — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». Его задержали при получении взятки, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установили сотрудники краевого управления ФСБ, экс-начальник получил взятку в обмен на должность. Сумма взятки составила 80 тыс. рублей. За эту сумму обвиняемый обещал содействие в назначении кандидата на должность дежурного центра.

«В июле текущего года подозреваемый получил от начальника оперативного управления УВО по г. Ставрополю, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 80 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения в назначении на должность дежурного центра определенного кандидата», — сообщили подробности в СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ставрополе троих полицейских задержали при получении взятки в размере 900 тыс. рублей за невозбуждение уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.