Красноярск, 16 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 531 случай заражения коронавирусом, в том числе 270 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации федерального оперштаба, за сутки в Красноярском крае выздоровели 159 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 107 заболевшим (15 августа — 59).

За весь период пандемии в регионе выявлено 372 903 случая заражения коронавирусом, выздоровели 357 952 человека, скончались 10 926 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в крае был подтверждён 461 случай заражения, выздоровели 135 человек, скончался один ковид-пациент.