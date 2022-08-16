Москва, , 11:49 — REGNUM Падение Украины решило бы все проблемы, считают в ряде западных стран. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, все будто ждут, что проблема исчезнет сама собой, когда Украина рухнет. Коллеги из других стран часто спрашивают, сколько ещё продержится Украина?

«Вместо того чтобы спросить: а что ещё нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — сказал Кулеба Гордону, которого в России включили в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в НАТО прекрасно понимают: Россия достигнет поставленных целей в отношении Украины.

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