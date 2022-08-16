Москва, 16 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Падение Украины решило бы все проблемы, считают в ряде западных стран. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

По его словам, все будто ждут, что проблема исчезнет сама собой, когда Украина рухнет. Коллеги из других стран часто спрашивают, сколько ещё продержится Украина?

«Вместо того чтобы спросить: а что ещё нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — сказал Кулеба Гордону, которого в России включили в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в НАТО прекрасно понимают: Россия достигнет поставленных целей в отношении Украины.

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