Барнаул, , 11:38 — REGNUM Инициативу списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан (семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям) поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА предложение Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), он пояснил:

Счёт за ЖКУ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я поддерживаю данную инициативу. Ситуация в российской экономике в силу западных санкций сложная, тарифы ЖКХ продолжают расти, инфляция хоть и притормозилась, но по-прежнему опережает рост доходов россиян (а у многих категорий граждан он вообще не наблюдается).

В таких условиях поддержать наиболее социально незащищенные категории наших сограждан, по сути, по объективным причинам, не могущие оплачивать жилищно-коммунальные услуги — идея своевременная и справедливая.

Напомню, что Справедливая Россия — За правду ещё в марте 2022 года выступила с предложением ввести до 2023 года мораторий на взимание с граждан пеней и штрафов с граждан за просрочку оплаты услуг ЖКХ, однако, к сожалению, понимания в Правительстве РФ не нашла».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Министерство строительства России поступило предложение списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, информировали «Известия» со ссылкой АКОН.

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