Воронеж, 16 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за жары объявлено на территории Воронежской области на 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

74.mchs.gov.ru Жара

По информации ведомства, днём 17 августа в регионе местами ожидается до +35°.

«Просим население скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами, быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила пожарной безопасности», — обратились к жителям в МЧС.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, 16 августа в Воронеже прогнозируется до +29 градусов, 17–18 августа — до +30 и выше. Небольшое снижение дневной температуры, до +28, ожидается 19 и 20 августа.