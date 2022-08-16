Кострома, , 11:54 — REGNUM Костромской государственный университет будет сотрудничать с вузами Донецкой народной республики. Об этом сообщает телеканал «Новый Мариуполь».

Костромской государственный университет Adm44.ru

Соглашение о научно-методическом взаимодействии, обмене опытом и исследованиями, совместных стажировках подписано с Приазовским техническим университетом и Мариупольским госуниверситетом.

Благодаря сотрудничеству выпускники вузов Донбасса смогут получить дипломы сразу двух университетов. Для этого им необходимо пройти итоговую аттестацию в костромском вузе.

Отметим, что КГУ сотрудничает с 32 учебными заведениями из Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Бразилии. С 2015 года вуз подписал договоры о взаимодействии с 5 университетами из ЛДНР.

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