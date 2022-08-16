Ереван, , 11:38 — REGNUM Метрополитен Еревана утром 16 августа приостановил перевозку пассажиров из-за сообщения о «минировании», поступившего от неизвестного. Об этом сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

В метро людей практически нет Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«В Наццентр кризисного управления поступил сигнал о том, что на станциях Ереванского метрополитена установлены взрывные устройства», — написал он.

Хачатрян сообщил, что информацию проверяют сапёры и кинологи.

Напомним, ложное сообщение о минировании метро в Ереване поступило 14 августа после взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Также в тот день были ложные сообщения о «бомбах» якобы заложенных в важных военных и гражданских объектах, торговых центрах и множестве других учреждений.