Джакарта, , 11:37 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил президента Джоко Видодо и народ Индонезии с 77-й годовщиной независимости Индонезии, сообщает Antara.

Джо Байден Whitehouse.gov

«Уважаемый господин президент, от имени Соединенных Штатов и американского народа я поздравляю вас и народ Индонезии с празднованием Дня независимости 17 августа», — говорится в послании президента Джо Байдена президенту Джоко Видодо, согласно заявлению, полученному посольством США в Джакарте 16 августа.

В своем послании Джо Байден заявил, что, будучи двумя крупнейшими демократиями в мире, Соединенные Штаты и Индонезия отметили знаменательную годовщину независимости на фоне долгой общей истории, основанной на схожих взглядах двух стран.

«В День независимости Индонезии я с нетерпением жду сотрудничества, которое наши две страны будут осуществлять для продвижения общей приверженности демократии и работы по построению мирного, процветающего и устойчивого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в послании президента США.

«Соединенные Штаты празднуют этот счастливый день вместе с Джоко Видодо как с другом и стратегическим партнером», — подчеркнул Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что национальный запас риса до апреля 2022 года достиг 10,2 млн тонн, что доказывает, что Индонезия имеет хорошую систему продовольственной безопасности.

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