Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел гражданское дело о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании денежных средств с бывшего главы города Евгения Арапова, сообщили 16 августа в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Прокурор в судебном порядке потребовал взыскать с экс-мэра 10 тыс. рублей в доход государства. Установлено, что Арапов получил от третьего лица взятку в размере 400 тыс. рублей. Во время обыска в служебном кабинете главы муниципалитета обнаружили и изъяли 78 купюр на общую сумму 390 тыс. рублей.

Суд признал сделку по получению дохода преступным путем (взятку) в размере 400 тыс. рублей недействительной. С Евгения Арапова решено взыскать 10 тыс. рублей, применив последствия недействительности ничтожности сделки. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году экс-мэр Оренбурга признан судом виновным во взяточничестве. Он приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишён права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет и оштрафован на 15 млн рублей.

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