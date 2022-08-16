Уфа, 16 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. «Гонка героев» в Башкирии станет регулярным мероприятием. Об этом 16 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Пресс-служба Городской думы Калуги Соревнования летней гонки «Герои нашего времени»

Он поблагодарил коллег, которые участвовали в гонке с препятствиями, организованной для муниципальных и государственных служащих.

«Это командообразующее мероприятие, которое объединяет», — заявил глава региона.

Сообщается, что в сентябре 2022 года в Башкирии планируется «Гонка героев» для студентов вузов и учащихся колледжей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в «Гонке героев» приняли участие команды администрации главы региона, республиканского правительства, министерств и муниципалитетов региона.