Любляна, 16 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Словенский разработчик Triternion выпустит игру Mordhau на консолях прошлого и нового поколения. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Store.steampowered.com Игра Mordhau

Игра станет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Точной даты выхода игры разработчик не огласил.

Напомним, что игра Mordhau — это многопользовательский экшен. Проект вышел на PC 29 апреля 2019 году, а его оценка на Metacritic составляет 81 балл из 100. События игры разворачиваются в эпоху Средневековья, в ней пользователю предстоит побывать наемником и участвовать в различных сражениях.