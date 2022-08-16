Гуаякиль, Эквадор, 16 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В эквадорском портовом городе Гуаякиль, где введено чрезвычайное положение после взрыва, в результате которого пять человек погибли и более 12 получили ранения, продолжается. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гуаякиль, Эквадор, 2012 год

Не прошло и суток с момента введения этой меры, как произошло вооруженное столкновение между членами преступных группировок, в результате которого погибло по меньшей мере трое человек.

По неофициальной версии властей, перестрелки стали результатом борьбы за территорию для контроля над незаконной деятельностью.

Поводом для введения чрезвычайного положения стал взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло, а второй инцидент произошел в Флор-де-Бастион. Согласно указу, которым была введена эта мера, такой шаг был сделан в ответ на «активизацию деятельности организованных преступных групп».

Данное положение действует в Гуаякиле, Дуране и Самбородоне в связи с высоким уровнем организованной преступности и конфликтами между преступными группами и группировками в этих населенных пунктах.