Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM По итогам июля 2022 года инфляция в Свердловской области составила 14,8%. В июне показатель составлял 15,6%, сообщили журналистам в Уральском главном управлении Центробанка.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одним из основных факторов снижения инфляции стало снижение цен на сезонные фрукты и овощи. В частности, в регионе подешевели картофель, капуста, морковь и свёкла. Кроме того, снизились цены на апельсины и груши.

Падение цен на бытовую технику обусловлено снижением спроса. При этом услуги стали дороже. Выросли цены на связь и процедуры в салонах красоты. Возросла и стоимость авиаперелётов — авиакомпании таким образом компенсируют расходы на топливо и обслуживание авиапарка.

Отметим, в Уральском федеральном округе в июне зафиксировано замедление инфляции до 12,81%. Месяцем ранее показатель составлял 13,68%.