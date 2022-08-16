Москва, 16 августа 2022, 11:35 — REGNUM Миф о наличии у западных стран «супероружия» развеян, заявил 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности.
Министр подчеркнул, что Вооруженным силам России удается подавлять поставляемое киевскому режиму вооружение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что российскими специалистами проводится внимательное изучение трофейного оружия стран Запада, полученного в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.
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