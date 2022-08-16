Кубинка, Московская область, , 11:32 — REGNUM Соединённые Штаты желают увеличить своё влияние в Латинской Америке, а также делают попытки втянуть латиноамериканские страны в противостояние с Россией и Китаем. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Сергей Шойгу Mil.ru

Как отметил глава Минобороны, в данный момент из-за влияния США Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности, а политика Вашингтона направлена на сдерживание взаимодействия латиноамериканских государств с любым другим, не находящимся под американским контролем центром силы.

«Цель этой политики — втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно-технической сферах», — сказал он.

При этом Шойгу уточнил, что Вашингтона намерен сохранить влияние в Латинской Америке «в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро» и пояснил, что либеральные ценности, склонность к каковым американская сторона рассматривает в качестве согласия жить на основанном на её правилах миропорядке, в действительности маскируют собой цель по увеличению военного присутствия и блокирования этим возможности суверенного развития стран региона.

«В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах», — пояснил министр обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими специалистами проводится внимательное изучение трофейного оружия стран Запада, полученного в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины