Симферополь, 16 августа 2022, 11:31 — REGNUM Движение пригородных пассажирских поездов из крымского Джанкоя в сторону станции Нижнегорская приостановлено, сообщили 16 августа в Южной пригородной пассажирской компании.
Как уточняется, вернуть билеты можно в пригородных кассах.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате детонации боеприпасов утром 16 августа был повреждён участок железной дороги в районе Джанкоя в Республике Крым, там ведутся восстановительные работы. Ранее власти сообщили, что пассажирские поезда со стороны материка будут останавливаться на станции Владиславовка, откуда пассажиров будут развозить автобусами.
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