Симферополь, 16 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Движение пригородных пассажирских поездов из крымского Джанкоя в сторону станции Нижнегорская приостановлено, сообщили 16 августа в Южной пригородной пассажирской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«По техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой — Нижнегорская», — говорится в сообщении на странице компании в соцсети.

Как уточняется, вернуть билеты можно в пригородных кассах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате детонации боеприпасов утром 16 августа был повреждён участок железной дороги в районе Джанкоя в Республике Крым, там ведутся восстановительные работы. Ранее власти сообщили, что пассажирские поезда со стороны материка будут останавливаться на станции Владиславовка, откуда пассажиров будут развозить автобусами.