Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Исполнительный продюсер сериала «Женщина-Халк» Джессика Гао прокомментировала слухи о возможном появлении в шоу Джонни Блэйза, известного как Призрачный гонщик. Об этом 16 августа пишет Deadline.

Женщина-Халк (Татьяна Маслани) Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год

Как отмечает издание, поклонники киновселенной Marvel решили, что в сериале появится Призрачный гонщик, так как в нём есть герой с созвучным именем — Донни Блэйз (Риз Койро). Однако Гао опровергла предположения фанатов: «Он не Призрачный гонщик», — заявила она, добавив, что этот персонаж будет фокусником.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Женщина-Халк» состоится уже 17 августа 2022 года. Исполнительницей главной роли выступила Татьяна Маслани.

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