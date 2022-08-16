Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Исполнительный продюсер сериала «Женщина-Халк» Джессика Гао прокомментировала слухи о возможном появлении в шоу Джонни Блэйза, известного как Призрачный гонщик. Об этом 16 августа пишет Deadline.

Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год Женщина-Халк (Татьяна Маслани)

Как отмечает издание, поклонники киновселенной Marvel решили, что в сериале появится Призрачный гонщик, так как в нём есть герой с созвучным именем — Донни Блэйз (Риз Койро). Однако Гао опровергла предположения фанатов: «Он не Призрачный гонщик», — заявила она, добавив, что этот персонаж будет фокусником.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Женщина-Халк» состоится уже 17 августа 2022 года. Исполнительницей главной роли выступила Татьяна Маслани.