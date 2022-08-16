Уфа, 16 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Башкирии 981 сертификат на газификацию индивидуальных жилых домов на сумму 75 млн рублей выплачен в первом полугодии 2022 года. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Сообщается, что всего на эти цели в 2022 году в Башкирии предусмотрено 195 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что право на получение такого сертификата номиналом сто тысяч рублей имеют участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий. Сертификат номиналом 75 тысяч рублей могут получить семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды и многодетные семьи.

Согласно данным на 25 июля 2022 года, в Башкирии было газифицировано природным газом 1,4 млн домов и квартир почти в трех тысячах населенных пунктах. Программа выдачи и оплаты некоторым гражданам сертификатов на газификацию жилых домов реализуется в Башкирии с 2019 года.