Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Apple TV Plus объявил дату премьеры сериала «Шантарам». Об этом сообщило издание Deadline.

Чарли Ханнэм Цитата из интервью на телевидении

Так, премьера шоу намечена на 14 октября 2022 года. Ожидается, что в премьерный день зрителям будут доступны сразу три эпизода, после чего новые серии будут выходить каждую пятницу вплоть до 16 декабря 2022 года.

Напомним, «Шантарам» является экранизацией одноименного эпического романа Грегори Дэвида Робертса и рассказывает о Лине Форде, совершившем побег из австралийской тюрьмы и пытающемся начать карьеру врача в Индии. Главную роль в шоу исполнил Чарли Ханнэм, а сценарий написал Стив Лайтфут.

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