Таллин, , 11:30 — REGNUM К полудню вторника, 16 августа советский памятник в Нарве — танк Т-34 был демонтирован с постамента и увезен в неизвестном направлении, никаких ЧП не отмечено, полиция ввела комендантский час возле бывшего памятника. Об этом сообщил журналист портала гостелерадивещания Эстонии ERR с места событий.

Во вторник, 16 августа, правительство Эстонской Республики приняло решение о переносе советских памятников в Нарве и северо-восточной Эстонии. Около восьми утра по местному времени (совпадает с московским) началась погрузка танка на тягач. Ближе к 11:00 танк был снят с постамента.

Журналист ERR сообщил, что примерно с семи утра прямая трансляция видеокамер с места расположения монумента была отключена. Как объявлено, «в целях обеспечения безопасности» полиция ввела комендантский час вблизи памятников, что означает закрытие дороги для транспорта и пешеходов.

Вместе с дорожной полицией на месте дежурит полицейский спецназ в зеленой униформе. Журналисты гостелерадиосвещания Эстонии были задержаны и у них длительное время проверяли документы, добавил журналист.

Параллельно проходят работы по переносу других памятников в регионе.