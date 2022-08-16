Париж, 16 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Французский разработчик Ubisoft Paris показал геймплей ремейка игры XIII. Информация об этом появилась на сайте IGN.

По словам разработчика, в игре был переработан интерфейс и звук, а также добавлен мультиплеер до 13 игроков. После неудачного релиза ремейка в 2020 году студия обещает пересмотреть свой подход к разработке и исправить все допущенные ошибки.

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Напомним, что игра XIII — это шутер от первого лица, выпущенный в 2003 году. Игроку предстоит взять на себя роль солдата, потерявшего память, и разгадать загадку убийства президента.