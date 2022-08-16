Москва, 16 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Идея списания долгов отдельным категориям граждан правильная, но для ее реализации необходимо искать источники финансирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 августа член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила обращение в Министерство строительства России с предложением списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, в частности утратившим кормильца и потерявшим трудоспособность. В организации считают, что соответствующая мера решит проблему общей задолженности населения, сообщают «Известия».

«Из действительно того, что можно реализовать в данный момент, это дать возможность гражданам, которые попадают под возможность получения субсидии на оплату ЖКУ, но не получают ее ввиду имеющейся задолженности, все-таки получать ее, невзирая на просроченные долги. Потому что им эта субсидия действительно нужна», — сказал Якубовский.

Напомним, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предлагает вернуть гражданам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ. Такое право должники утратили с 1 января 2022 года при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения или выполнения соглашения по ее погашению.