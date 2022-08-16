Баку, 16 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Азербайджан на перешедшей под контроль Баку территории Нагорного Карабаха установил вдоль границы с Ираном 19 новых воинских частей, 110 погранично-боевых пунктов и 14 пограничных застав. Об этом 16 августа сообщил на пресс-конференции замначальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Аббас Халилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1452 га земель, в результате чего обнаружено и обезврежено 1530 противопехотных мин, 1762 противотанковых мины и 245 неразорвавшихся боевых боеприпасов», — добавил представитель ГПС.

Халилов также сообщил, что в Карабахе было построено 104 км дорог и отремонтировано почти 224 км существующих дорог. В аэропорту «Физули» организован пограничный контроль.

Напомним, в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Арцах лишился районов, граничащих с Ираном.