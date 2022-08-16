Пятигорск, Ставропольский край, 16 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Делегация из Луганской и Донецкой Народных республик прибыла в Пятигорск для участия во Всероссийском молодёжном форуме «Машук 2022». В нынешнем году молодежь из Донбасса принимает участие в мероприятии впервые, сообщили 16 августа в пресс-службе форума.

АНО «Россия — страна возможностей» Машук

«В основном это студенты вузов народных республик, либо ребята, вовлечённые в работу над социальной повесткой региона. Активисты привезли на форум проекты, которые направлены на улучшение жизни как своих земляков, так и жителей регионов России. <…> Интеграция молодёжи из Луганской и Донецкой Народных Республик в российскую социальную, культурную и образовательную среду — вот основная задача, которую ставят перед собой организаторы «Машука», — говорится в сообщении.

Представители Донбасса примут участие в двух сменах форума «Машук 2022». Всего на нем побывают около 100 молодых людей из ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье 13 августа стартовал молодежный форму «Машук». В этом году он проводится уже в 13-й раз, при этом впервые в статусе не Северо-Кавказского, а всероссийского.