Москва, 16 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Экономика России смогла преодолеть период турбулентности, а население адаптируется к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила старший преподаватель кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Ефимова. Так она прокомментировала высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что РФ пройден пик спада потребления.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Да, с этим можно согласиться. Экономика и люди адаптируются к новым условиям. Период турбулентности, преодолен: резкий рост потребления в марте 2022 года, вызванный поведенческими особенностями населения из-за потенциально возможного дефицита потребительских товаров на рынке, а также рост инфляции и курса рубля вызвали дальнейшее падение потребления из-за склонности населения к накоплениям в нестабильное время. Однако в конце 2022 года потребление населения может увеличиться», — сказала Ефимова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что восстановление экономики РФ начнется летом 2023 года, но вряд ли оно будет быстрым.