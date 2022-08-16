16 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 12:05 — REGNUM Заявление о том, что в случае полномасштабной ядерной войны между США и Россией более 75% населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Верхом на ядерной бомбе Цитата из кф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США

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«А зачем США лезть в адский котёл, ну нет ни одной достаточной причины», — считает Виталий.

«Видимо, программа «золотого миллиарда» запущена», — иронизирует Ирина.

«Ну… и куды бечь? На кудыкину гору?.. А раньше мы знали, где у нас расположены убежища и укрытия… проводились учения… государство заботилось о сохранении народа…» — рассуждает Андрей.

«Фантазировать можно бесконечно, но Хиросима восстановилась за пару лет. Да и ядерные удары будут единичные, остальные будут предупреждены, еще на земле», — отмечает Сергей Соловов.

«Не будет заражённого ничего, не кобальтовые боезаряды же. Из той же Хиросимы даже людей не эвакуировали, так. И жили там. От современных боеприпасов уже через час радиация приходит в природный фон», — считает Х.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»)

«Есть художественный фильм «На последнем берегу»: Китай начал брать под контроль Тайвань, и янки нанесли ядерный удар, естественно, что и в ответ прилетело. На сегодняшний день этот фильм может оказаться пророческим — самая ожидаемая причина начала ядерного конфликта в данный момент», — отмечает Игорь Рогатин.

«Похоже, что именно к этому сценарию и толкают мир США, провоцируя одновременно Россию и Китай», — заметил А.

«Ядерную войну может начать только сумасшедший, поэтому к каждому, имеющему отношение к такому оружию, должен быть прикреплён психотерапевт», — поделилась мнением Людмила Белых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более 5 миллиардов «станут жертвами голода» после катастрофы, известили ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси.

Проведя исследование, опубликованное в журнале Nature Food, они также отмечают, глобальная война может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала.

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