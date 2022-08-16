Москва, 16 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Рост экономики, который измеряется в ВВП, — это абсолютно виртуальный показатель, на который не следует обращать внимания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Главные бенефициары экономики — это люди. А у людей главный экономический смысл жизни — это доходы, занятость и уровень бедности. Главное – это социальные показатели. А ВВП – это виртуальный показатель, он вообще ни о чем не говорит, — сказал Остапкович. — Ни о качестве жизни, ни об уровне, ни об инновациях, ни об экологии. Поэтому бог с ними, с просадками ВВП. Тем более что если мы перестраиваем экономику, то ВВП обязан падать, потому что будет какая-то трансформация. А она бесследно не проходит. Поэтому ничего страшного в падении ВВП я не вижу, если это падение будет сопровождаться трансформацией экономики и построением новых институтов развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что темпы роста ВВП России в 2023–2024 годы будут однозначно положительными.