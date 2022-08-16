Экономист Остапкович объяснил, что не так с таким показателем, как рост ВВП
Москва, 16 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Рост экономики, который измеряется в ВВП, — это абсолютно виртуальный показатель, на который не следует обращать внимания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Главные бенефициары экономики — это люди. А у людей главный экономический смысл жизни — это доходы, занятость и уровень бедности. Главное – это социальные показатели. А ВВП – это виртуальный показатель, он вообще ни о чем не говорит, — сказал Остапкович. — Ни о качестве жизни, ни об уровне, ни об инновациях, ни об экологии. Поэтому бог с ними, с просадками ВВП. Тем более что если мы перестраиваем экономику, то ВВП обязан падать, потому что будет какая-то трансформация. А она бесследно не проходит. Поэтому ничего страшного в падении ВВП я не вижу, если это падение будет сопровождаться трансформацией экономики и построением новых институтов развития».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что темпы роста ВВП России в 2023–2024 годы будут однозначно положительными.