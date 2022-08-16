Липецк, 16 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России до 23 августа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Останутся закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим временного ограничения полётов продлевался с 24 февраля. Закрыты 11 аэропортов, остальные работают в штатном режиме.