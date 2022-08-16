Бербанк, США, 16 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Мероприятие D23 Expo от американского медиаконгломерата Disney пройдет 9 сентября 2022 года. Анонс состоялся на странице компании в Twitter.

Марина Каширская ИА REGNUM Герои Disney

Мероприятие пройдет совместно с Marvel, на нем расскажут подробности новой игры от Эми Хенниг и ранее анонсированной Marvel’s Midnight Suns. Организатор также обещает показать ещё не представленные проекты. Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года.

Напомним, что Disney — это один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, основанный Уолтом Диснеем в 1923 году. Компания является создателем таких мультфильмов, как «Аладдин», «Геркулес», «Русалочка» и «Красавица и чудовище».