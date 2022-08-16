Москва, 16 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В конце 2023 года вполне вероятен переход экономики РФ из падения в стагнацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что экономика РФ начнет восстанавливаться летом 2023 года, а в 2024 году ее рост составит лишь около 1,5%.

Падение

«Как один из сценариев такое теоретически возможно, — согласился Остапкович. — Не в середине, а в конце 2023 года вполне вероятен переход из падения в стагнацию. То есть какой-то нулевой рост с постепенным выходом на полтора процента 2024 году. Но следует учесть: если мы сейчас теряем 6-8%, пробиваем 2023 год в нулях, то полтора процента роста в 2024 году никак не компенсируют падения 2022 года. То есть к базе 2021 года мы выйдем в лучшем случае в конце 2025 года — начале 2026 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным АКРА, быстрого роста экономики РФ в 2024 году ждать не приходится.