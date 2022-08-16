Салехард, 16 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Волонтёры «Зелёной Арктики» отправились в эко-экспедицию по очистке территории расселенного поселка Полярный. Добровольцы в течение двух недель займутся ликвидацией последствий хозяйственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

В заключительный этап экоэкспедиции отправились волонтёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Липецка, Тюмени, Томска, Волгограда, Новосибирска, Твери и Салехарда. Задачами добровольцев станут сбор и складирование металлолома для последующего вывоза, сбор и сортировка древесины под хозяйственные цели, уборка свалок и небольших сооружений.

РанееИА REGNUM сообщало, что два отряда волонтёров из России и Казахстана завершили двухнедельную экологическую экспедицию на мыс Марре-Сале и в село Сеяха.

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