Москва, 16 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Страны Запада нуждаются в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому они уготовили Украине судьбу пушечного мяса, заявил 16 августа президент России Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Для удержания своей гегемонии ему (Западу) нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект анти-России, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением. В том числе тяжелым», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что существующий коллективный Запад намеренно разваливает систему европейской безопасности.

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