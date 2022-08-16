Саратов, 16 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала пандемии выявили 258 696 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 178 человек, накануне выявили 167 инфицированных. Об этом 16 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели всего 251 218 пациентов, за сутки — 61 человек.

С COVID-19 в больницы 15 августа доставили 29 человек. Всего на стационарном лечении находятся 62 человека, на амбулаторном — 1298.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор заявил, что гибридный штамм «Дельтакрон» не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусной инфекции.

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